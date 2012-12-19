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Özel Dosya

Raci Tetik'e komutanlarından, bir televizyon, bir kol saati

12 Eylül’ün generalleri, Mamak Cezaevi’nde işkence yöntemlerinin sembolü emekli albay Raci Tetik’i hediye yağmuruna tutmuş

19 Aralık 2012 14:54

 

Hülya Karabağlı / Ankara 

 
12 Eylül darbesinin Mamak Cezaevi’nde belleklerden silinmeyen işkence yöntemleriyle kazınan emekli albay Raci  Tetik’e dönemin generalleri  tarafından ‘başarıları’ nedeniyle takdirnameler ve hediye vermişler
Orgeneral Kenan Evren Tetik’e, ‘kol saati’,  Sıkıyönetim Komutanı Recep  Ergun da ‘portatif bir televizyon’   hediye ediyor.  Raci Tetik,  bugün ise prostat kanseriyle savaşıyor. 
 

Generaller methiyeleri sıralamış  

TBMM darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nda da dinlenen emekli albay Raci Tetik’le  ilgili  çok çarpıcı ayrıntıların belgeleri  ortaya çıktı. Dönemin generallerinin methiyelerini sıraladığı  takdirnameler ve yazılar  dikkat çekiyor. 
 

Evren’den, “ Bitmek, uzanmak bilmeyen gayret içinde’ 

Dönemin Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Raci  Tetik’e, takdir yazısında  "Bitmek uzanmak bilmeyen gayret içinde feragat ve titizlikle, birliğini en üst düzeye çıkararak örnek bir duruma getirdiği anlaşılmıştır"diyor.  Evren, ‘bir adet kol saatiyle’ ödüllendirilmesine karar verildiğini belirtiyor. 
 

Karadayı’dan da takdirname  

Sıkıyönetim Komutanı Recep Ergun, ‘portatif bir televizyonla’ ödüllendirirken, Dönemin Kara kuvvetleri komutanı Nurettin Ersin takdirname  veriyor.  Bir  takdirname de  dönemin  tugay komutanı  İsmail Hakkı Karadayı'dan geliyor.

Raci Tetik'in takdirnameleri

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