Raci Tetik'e komutanlarından, bir televizyon, bir kol saati

Hülya Karabağlı / Ankara

12 Eylül darbesinin Mamak Cezaevi’nde belleklerden silinmeyen işkence yöntemleriyle kazınan emekli albay Raci Tetik’e dönemin generalleri tarafından ‘başarıları’ nedeniyle takdirnameler ve hediye vermişler

Orgeneral Kenan Evren Tetik’e, ‘kol saati’, Sıkıyönetim Komutanı Recep Ergun da ‘portatif bir televizyon’ hediye ediyor. Raci Tetik, bugün ise prostat kanseriyle savaşıyor.

Generaller methiyeleri sıralamış

TBMM darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nda da dinlenen emekli albay Raci Tetik’le ilgili çok çarpıcı ayrıntıların belgeleri ortaya çıktı. Dönemin generallerinin methiyelerini sıraladığı takdirnameler ve yazılar dikkat çekiyor.

Evren’den, “ Bitmek, uzanmak bilmeyen gayret içinde’

Dönemin Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Raci Tetik’e, takdir yazısında "Bitmek uzanmak bilmeyen gayret içinde feragat ve titizlikle, birliğini en üst düzeye çıkararak örnek bir duruma getirdiği anlaşılmıştır"diyor. Evren, ‘bir adet kol saatiyle’ ödüllendirilmesine karar verildiğini belirtiyor.

Karadayı’dan da takdirname

Sıkıyönetim Komutanı Recep Ergun, ‘portatif bir televizyonla’ ödüllendirirken, Dönemin Kara kuvvetleri komutanı Nurettin Ersin takdirname veriyor. Bir takdirname de dönemin tugay komutanı İsmail Hakkı Karadayı'dan geliyor.

Raci Tetik'in takdirnameleri