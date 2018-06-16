Raci Şaşmaz'a ait Pana Yapı, kentsel dönüşüm projesini durdurdu; aileler nöbet eylemi başlattı

Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı Raci Şaşmaz’a ait olan Pana Yapı’nın Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projelerini durdurması sonucu aileler çadırlarda yaşamaya başladı. Evlerinden olan, kira yardımı da alamayan aileler nöbet eylemi başlattı. Mağdurlar, “Varımızı yoğumuzu satarak aldığımız evleri adeta başımıza yıktılar” dedi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, iki yıl önce evlerini Pana Yapı’ya kentsel dönüşüm kapsamında veren aileler aradan geçen zamanda hem evlerinden hem paralarından oldular. Kira yardımı da alamayan aileler yıkılan evlerinin bulunduğu arazi üzerinde çadırda yaşamaya başladılar. Zeynep Düzgünoğlu ve Mehmet Karataş o ailelerden sadece ikisi.

Düzgünoğlu, “İğnenin deliklerini sayarak evimi almıştım. Terzilik yaptım. Size yeni ev yapacağız diye geldiler ama şimdi evsiz kaldım” derken, Mehmet Karataş da “Bayram geldi, evsiz kaldık, 2 çocuk okutuyorum ve eşim işsiz, müteahhit işi terk etti, bir yıldır kira alamıyorum, artık gücüm kalmadı. Kiramı ödeyemez durumda olduğum için çadırda yaşamaya başladım, bu duruma dayanamayan annem hastalandı” ifadesini kullandı.

Bin aile mağdur

İstanbul Fikirtepe’de kentsel dönüşüm mağdurları sorunlarına çözüm bekliyor. Pana Yapı bölgede başladığı inşaat projelerini yaklaşık 2 yıldır durdurdu ve gerekçe olarak finansman sıkıntısını gösterdi. Firmayla anlaşan, evleri yıkılan ancak yenisi yapılmayan vatandaş ise mağdur. Kira yardımı da alamadıklarını belirten aileler kamudan yardım bekliyor. Bin aile, dizi film sektöründen sonra inşaat sektörüne de giren Pana Yapı’nın projeleri tamamlamasını bekliyor.

Seslerini duyurmak isteyen mağdur ailelerin bir kısmı proje alanına çadır kurdu. Diğer mağdurlar da bu ailelere destek vermek için her akşam çadırda nöbet tutuyor. Sürecin uzaması ve hükümetin olaya duyarsız kalmasından şikâyet eden Pana Yapı mağdurları “Sesimizi duyurana kadar buradayız. Gidecek başka yerimiz yok. Varımızı yoğumuzu satarak aldığımız evleri adeta başımıza yıktılar” dedi.

Tek maaşla iki aile...

Bini aşkın konutun bulunduğu Brooklyn Dream ve Brooklyn Life projelerinde 500 civarında hak sahibi de evlerinin bir an önce başlamasını istiyor. İnşaatların ne zaman başlayacağını bilmediklerini vurgulayan hak sahipleri Pana Yapı yetkililerine de ulaşamadıklarını vurguluyor. 200 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek ve 650 adet konut ile 34 adet ticari ünitenin yer aldığı Brooklyn Dream projesinde inşaatın sadece yüzde 12’si bitirildi. 105 milyon TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanan ve 431 konut ile 16 ticari alandan oluşan Brooklyn Life inşaatının ise yüzde 25’i tamamlandı.

Hak sahiplerinden Engin Akgüzel, üç katlı evini Pana Yapı’ya verdiğini belirterek, “Kira yardımı da alamadığımız için şimdi iki aileye bakmak durumundayım. Annemim de evi yıkıldı o da bize taşındı. Servis şoförüyüm tek maaşla geçinmemiz mümkün değil. 3 yaşında kızım var sigortamı durdurmak zorunda kaldım. Hastalansak hastaneye verecek paramız yok. Kredi ile borçla yaşamaya çalışıyorum. Burada mağdur olanların çoğu emekli. Evlerini verdiler, çalışacak ve kira ödeyecek durumları yok” diye konuştu.

Toz toprak içinde

Mehmet Karataş, çadırı kurdukları bölgenin toz toprak içinde olduğunu, hiçbir güvenliğinin bulunmadığını anlatarak, “Gece buralar hiç güvenli değil. İti köpeği var başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz” derken, Zeynep Düzgünoğlu ise, “Çantam sırtımda yaşıyorum. Duşumuzu buraya yakın komşularımızda alıyoruz. Ben terziyim kaza geçirdiğim için bir kolumu kullanamıyorum. Çalışacak durumum yok. Yetkililer sesimizi duysun” diye konuştu.