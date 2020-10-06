Rachid Ghezzal transferinin evrakları TFF'ye motorsikletle yetiştirildi!

Beşiktaş'ın transferin son gününde sözleşme imzaladığı Rachid Ghezzal'ın belgeleri, kulüp çalışanları tarafından TFF'nin tescil bürosuna evrakları motorla götürdü.



Beşiktaş'ta transferin son anlarına yaklaşılırken Leicester City forması giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile anlaşılmıştı.

Sabaha karşı İstanbul'a gelen Cezayirli oyuncu, Beşiktaş'ın sezon başı transfer dönemindeki son transferi oldu.

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal ile sözleşmenin imzalanmasının ardından belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na zamanında yetiştirebilmek için farklı bir yol kullandı. Kulüp çalışanları Erdinç Gültekin ve Barış Papilla, Vodafone Park'tan Levent'teki TFF tescil bürosuna motorla gidip dün 18.00'a dakikalar kala belgeleri yetiştirdi.



