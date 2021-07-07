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Spor

Rachid Ghezzal, transfer haberini yalanladı

07 Temmuz 2021 16:08

Rachid Ghezzal, babasıyla ilgili yapılan "Galatasaray'dan teklif aldık ancak Beşiktaş'ta devam edeceğiz" haberini yalanladı.

Beşiktaş'ın Cezayirli sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın takımda devam edip etmeyeceği merak konusuyken geçtiğimiz günlerde baba Ghezzal açıklamalarda bulunmuştu.

Mohamed Ghezzal, oğlunun Galatasaray'dan da teklif aldığını, fakat Beşiktaş'ta devam etmek istediğini belirtmişti. 

Ayrıca Ghezzal'ın, Instagram hesabında yer alan "Beşiktaş" yazısını ve kartal emojisini de kaldırması soru işaretleri doğurdu.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük katkısı olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 31 lig maçında 8 gol atıp 17 de gol pası üretti. 

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