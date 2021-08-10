Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş paylaşımı: Eve dönüyoruz

Beşiktaş'ın uzun uğraşlar sonrası transferinde anlaştığı Rachid Ghezzal'dan bir sosyal medya paylaşımı geldi. Cezayirli yıldız uçakta ailesiyle verdiği pozu paylaşarak "Eve dönüyoruz" yazdı.

Beşiktaş, Galatasaray ile girdiği Rachid Ghezzal mücadelesini kazandı. Geçen sezonu siyah-beyazlılarda kiralık olarak geçiren Cezayirli için sarı-kırmızılı takım da devreye girmişti. Hem Galatasaray Başkanı Burak Elmas hem de deneyimli teknik adam Fatih Terim, Ghezzal'ı istediklerini açıklamıştı.

Ancak Beşiktaş, Ghezzal ile anlaştıktan sonra Leicester City ile de el sıkıştı ve transferi noktaladı. Siyah-beyazlıların 3 milyon Euro Leicester City'ye bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor. Yıldız isimle ise 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

Ghezzal, geçen sezon Beşiktaş'ta 8 gol 18 asistlik performans ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.