Rachid Ghezzal: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, Cezayir Milli Takım kampında ülkesinin ulusal televizyonuna yaptığı açıklamada, siyah-beyazlılarda kalmak istediğini söyledi.

Siyah-beyazlı formayla toplamda 35 maça çıkan Ghezzal, 8 gol ve 18 asistle sezonu tamamladı. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte eski kulübüne geri dönecek olan Ghezzal, Beşiktaş ve Leicester City'nin anlaşmasını umduğunu belirtti.

Cezayir Milli Takım'ında bulunan kanat oyuncusu, ülkesinin ulusal televizyonuna konuştu.

"İşler istediğim gibi gidiyor"

Sabah gazetesinin haberine göre; Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun büyük bir onur olduğunu söyleyen Ghezzal, "Şampiyonluğu kazanmak için elimden geleni yaptım. Şu ana kadar işler istediğim gibi gidiyor. Milli Takım'a döndüğüm için mutluyum. Ancak Milli Takım'da sürekli olabilmem için istikrar gerekiyor." diye konuştu.

Geleceği hakkında da konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Leicester City ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.