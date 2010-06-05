'Rachel Corrie'ye İsrail'den mesaj

T24 - İsrail, Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısının ardından yola devam eden ''Rachel Corrie''deki yardım gönüllülerinden, geminin Aşdod Limanı'na getirilmesini istedi.



İrlanda devlet kanalı RTE'nin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığından gemidekilere iletilen mesajda, ''İsrail'in gemiye müdahaleyi arzu etmediği, geminin İsrail'deki Aşdod Limanı'na getirilmesi durumunda ülkeye güvenli biçimde giriş yapmasının sağlanacağı'' belirtildi.



Gemidekilere, kendilerini karşılamaya hazır olduklarını bildiren İsrailli yetkililer, ''Yapılacak kontrollerin ardından, gemiden silah ya da savaş malzemesi çıkmaması durumunda yükün tamamını Gazze'ye gönderebileceklerini'' kaydetti.





