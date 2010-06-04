Rachel Corrie ile irtibat sağlandı

T24- "İrlanda-Filistin Dayanışma Kampanyası" adlı örgütten yapılan açıklamada, geminin Gazze'ye doğru yoluna devam ettiği ve gemidekilerle irtibatın tekrar sağlandığı belirtildi.



Açıklamada, gemidekilerden Jenny Graham adlı kişinin sabah uydu telefonuyla Gazze'ye yaklaşık 150 deniz mili uzakta olduklarını ve Gazze'ye yarın sabah varmayı umduklarını söylediği bildirildi.



"Özgür Gazze" hareketinin sözcüsü Mary Hughem Thompson da, bu hızla yol almaya devam ederse geminin Gazze'ye akşam varabileceğini, ancak tehlikeli olmaması için varışın yarına ertelenmesini beklediklerini söyledi.



Gazze'deki karşılama komitesi de İsrail güçleri tarafından durdurulmaması halinde geminin yarın gelmesini umduklarını ifade etti.



Refah'ta 2003'te bir yıkımı protesto sırasında İsrail buldozerinin altında kalan ve yaşamını yitiren Amerikalı barış eylemcisi Rachel Corrie'nin adı verilen gemi, İsrail donanmasının diğer gemilere düzenlediği operasyona rağmen Gazze'ye doğru yoluna devam ediyor.



Bin ton yardım taşıyan gemide aralarında Filistin yanlısı barış eylemcisi ve daha önce de bu tür gemi seferlerine katılan Nobel Barış Ödülü sahibi Mairead Maguire'in de bulunduğu İrlandalı ve Malezyalı 15 kişi bulunuyor.



"Özgür Gazze" hareketinin sözcüsü Audrey Bomse, sabah yaptığı açıklamada, gemiyle irtibatın kesildiğini, İsrail'in sabotaj düzenlediğinden şüphelenildiğini belirtmişti.



"İsrail askerlerine direnmeyeceğiz"







İrlanda'nın Dundalk limanından demir alan ve halen Gazze yolunda olduğu bildirilen yardım gemisi "Rachel Corrie"de bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi Mairead McGuire, İsrail askerlerinin gemiye çıkması durumunda direniş göstermeyeceklerini söyledi.





McGuire bugün akşamüstü saatlerinde yaptığı açıklamada, geminin Gazze kıyısından 134 deniz mili (215 kilometre) uzaklıkta olduğunu belirtti. McGuire, İsrail'in 20 deniz millik abluka bölgesine yarın sabah ulaşmayı beklediklerini ifade etti.





İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götürebilmek için yola çıktıklarını hatırlatan McGuire, İsrail askerlerinin gemiye çıkması durumunda aktivistlerin tutuklanarak İsrail'e götürülmeye hazır olduklarını vurguladı.





Bin ton yardım taşıyan gemide İrlandalı ve Malezyalı 15 kişi bulunuyor.