Rabobank: TL'nin istikralı kalabilmesi için Merkez Bankası beklentileri aşmalı

Rabobank stratejisti Piotr Matys, Türk lirasının "Görece istikrarlı kalabilmesi için", Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerini aşması gerektiğini öngörüsünde bulundu.

Matys, haftalık repo faizini yüzde 9, ve gecelik borç verme faizini yüzde 9.5'e getirecek faiz artırımlarının "Halihazırda fiyatlandığını" tahmin ediyor.

Matys, "100 baz puanın altında ölçülü bir faiz artırımı, Türk lirasındaki satış baskısı tekrar başlarsa gelecek haftalarda bir olağanüstü toplantı yapılmasına neden olabilir" dedi.

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