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Ekonomi

Rabobank: TL'nin istikralı kalabilmesi için Merkez Bankası beklentileri aşmalı

TL'deki satış baskısı tekrar artması, olağanüstü toplantı yapılmasına neden olur"

24 Ocak 2017 12:58

Rabobank stratejisti Piotr Matys, Türk lirasının "Görece istikrarlı kalabilmesi için", Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerini aşması gerektiğini öngörüsünde bulundu.

Matys, haftalık repo faizini yüzde 9, ve gecelik borç verme faizini yüzde 9.5'e getirecek faiz artırımlarının "Halihazırda fiyatlandığını" tahmin ediyor.

Matys, "100 baz puanın altında ölçülü bir faiz artırımı, Türk lirasındaki satış baskısı tekrar başlarsa gelecek haftalarda bir olağanüstü toplantı yapılmasına neden olabilir" dedi.

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