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Ekonomi

Rabobank: Fitch'in not kararı beklenenin aksi sinyal gönderebilir

Rabobank analisti Matys, Fitch'in genel mesajının olumsuz olduğunu, ancak kararın klasik ters sinyal gönderebileceğini söyledi

31 Ocak 2017 00:05

Rabobank analisti Matys, Fitch'in genel mesajının görece olumsuz olduğunu, ancak kararın Türk lirası ve Türkiye varlıklarında daha olumlu bir görüşe sahip olmak için klasik ters sinyal gönderebileceğini söyledi.

Raporda, "Fitch'in kararını doğrulamak için listelediği tüm yerel faktörler halihazırda piyasada fiyatlanmış durumda" denildi.

Rabobank'a göre Türk lirasında en kötünün geride kaldığına ilişkin görüş hala düşük bir olasılık, çünkü Rabobank'a göre TCMB spekülatörlerin cesaretini kırması için kayda değer bir faiz artırımı yapması gerekiyor.

Matys'e göre Merkez Bankası'nın ortodoks olmayan önlemleri yeterli olmayacak, Türk lirasının 3.73 seviyesini aşağı yönlü kırması durumunda bir sonraki destek 3.5935 seviyesinde bulunuyor.

Matys, Türk lirası yeterince istikrarlı bir konuma geldiğinde, Türkiye varlıklarına yönelik yabancı yatırımcı talebinin iyileşebileceğini söyledi.

Rabobank analisti Matys, 15 Temmuz başarısız darbe girişimi öncesi seviyelere yükselen Borsa Istanbul 100 Endeksi'nde fırsat arayışının başlamış olabileceğini de kaydetti.

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