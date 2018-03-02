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Ekonomi

Rabobank: Dolar tarihi zirve yapabilir

Rabobank, Türkiye'den sermaye çıkışlarının hızlanması durumunun dolar/TL'nin buna çok sert tepki vereceği yönünde görüş bildirdi

02 Mart 2018 18:45

Hollanda merkezli Rabobank, Türkiye'de sermaye çıkışlarının hızlanması durumunun dolar/TL’nin buna çok sert tepki vereceğini yönünde görüş bildirdi. Rabobank, doların tüm zamanların rekoru olan 3.9826 seviyesini görebileceği öngörüsünde bulundu.

Hollanda merkezli Rabobank, bugün yayınladığı raporda Türk varlıkları ile ilgili öngörülerini paylaştı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, raporda, Türkiye hisselerinin, gelişen piyasalar öncülüğünde gerçekleşen küresel ekonomideki eş zamanlı toparlanmadan yararlanmakta olduğu belirtilerek, BIST 100 endeksinin 2016 yılının sonundan bu yana yüzde 69.3’lük etkileyici bir ralli yaptığı bildirildi.

Bankanın 2017 başından bu yana savunduğu dolar/TL’de aşağı yönlü bir hareket eğilimi olduğu yönündeki görüşünde, ülkeye gelen sermaye akışlarının önemli bir unsur olduğu yinelendi, ancak Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin eylül ayında bozulmaya başlamasıyla bu senaryonun değiştiği kaydedildi.

Rabobank, Türkiye’den sermaye çıkışlarının hızlanması durumunun dolar/TL’nin buna çok sert tepki vereceği yönünde görüş bildirdi. Bu noktada ilk izlenecek hedefin 14 Aralık’ta gelinen 3.8970 olacağı, bunun sonrasında da tüm zamanların rekoru olan 3.9826 seviyesinin izleneceği belirtildi.

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