T24 LogoT24 Logo
Spor

RABİTA BAKÜ FİNALDE İSTANBUL (A.A)

19 Mart 2011 19:05

-RABİTA BAKÜ FİNALDE İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun ilk yarı final maçında Azeri ekibi Rabita Bakü, İtalya temsilcisi Savolini Pesaro'yu 3-1 yenerek finale yükselen ilk ekip oldu. Rabita Bakü, Fenerbahçe Acıbadem-Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom maçının galibiyle yarın şampiyonluk için mücadele edecek. Karşılaşmaların mağlupları ise yarın 3.'lük karşılaşması oynayacak. Mücadeleyi toplam 4 bin taraftarın izlediği duyurulurken, Azebaycan taraftarlarının maça olan yüksek ilgisi dikkati çekti. Salon: Burhan Felek Hakemler: Volker Schiemenz xxx (Almanya), Susana Maria Rodriguez Jativa xxx (İspanya) Rabita Bakü: Zhukova xx, Mammadova xxx, Krsmanovic xx, Starovic xxx, Glass xxx, Golubovic xxx (Popovic xxx, Ativi xx, Doganjic x, Nenova x) Scavolini Pesaro: Usic x, Manzano x, Flier xx, Saccomani xx, Guiggi xx, Ferretti xx, (De Gennaro xx, Pascucci x)  Setler: 25-23, 25-16, 13-25, 25-14 Süre: 99 Dakika (28, 25, 22, 24)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24