-RABİTA BAKÜ FİNALDE İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun ilk yarı final maçında Azeri ekibi Rabita Bakü, İtalya temsilcisi Savolini Pesaro'yu 3-1 yenerek finale yükselen ilk ekip oldu. Rabita Bakü, Fenerbahçe Acıbadem-Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom maçının galibiyle yarın şampiyonluk için mücadele edecek. Karşılaşmaların mağlupları ise yarın 3.'lük karşılaşması oynayacak. Mücadeleyi toplam 4 bin taraftarın izlediği duyurulurken, Azebaycan taraftarlarının maça olan yüksek ilgisi dikkati çekti. Salon: Burhan Felek Hakemler: Volker Schiemenz xxx (Almanya), Susana Maria Rodriguez Jativa xxx (İspanya) Rabita Bakü: Zhukova xx, Mammadova xxx, Krsmanovic xx, Starovic xxx, Glass xxx, Golubovic xxx (Popovic xxx, Ativi xx, Doganjic x, Nenova x) Scavolini Pesaro: Usic x, Manzano x, Flier xx, Saccomani xx, Guiggi xx, Ferretti xx, (De Gennaro xx, Pascucci x) Setler: 25-23, 25-16, 13-25, 25-14 Süre: 99 Dakika (28, 25, 22, 24)