'Rabia TV Türkiye'den yayına başladı' iddiası

Mısır’da destekledikleri Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri darbeyle devrilmesiyle, güç kaybeden Müslüman Kardeşler'in kurduğu "Rabia" isimli televizyon kanalının cuma günü yayınına başladığı öne sürüldü.

Mısır'ın El Ahram gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, adını Kahire'deki Rabiat'ül Adeviye Meydanı'ndan alan ve Türkiye'den yayın yaptığı iddia edilen kanalın en dikkat çekici isimlerinden biri de verdiği vaazlarla tartışma yaratan Mısırlı din adamı Yusuf el Karadavi.

KaradaviMısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz darbesiyle devrilmesine en sert yanıtı veren isimlerden biri olmuş ve tepki olarak El Ezher Yüksek Alimler Konseyi'nden istifa etmişti. İstifası sırasında Karadavi, El Ezher Baş Müftüsü İmam Ahmed el Tayyib ve diğer önde gelen üyeleri darbeyi desteklemekle suçlamıştı.

Kanalın logosunun da Müslüman Kardeşler ve Mursi destekçilerinin de darbe karşıtı protestolarda sık sık kullandığı ve Türkiye'de de oldukça yaygın olan dört parmak işareti olduğu belirtildi.