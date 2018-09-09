Rabia Naz'ın ölümünde sır perdesi aralanmadı

Selçuk BAŞAR- Aleyna BAYRAM/EYNESİL (Giresun), (DHA)- GİRESUN\'un Eynesil ilçesinde, yaklaşık 6 ay önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan\'ın (11) ölümündeki sır perdesi aralanmadı. Yüksekten düştüğü öne sürülen Vatan\'ın ölümüyle ilgili hazırlanan Adli Tıp raporunda, ölümün yüksekten düşme değil, \'bedensel travma\' sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Baba Şaban Vatan, \"Kızım trafik kazası geçirmiş. Ama geçirdiği trafik kazası ölümü ile sonuçlanacak kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan atlayıp intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım evimin yanında kan kaybından öldü\" dedi.

​Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi\'nde 13 Nisan günü Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulundu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Vatan, kurtarılamadı. Rabi Naz\'ın ölümüyle ilgili sır perdesi, geçen zamana rağmen aralanamadı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen küçük kızla ilgili Adli Tıp raporu çıktı. Raporda, ölümün yüksekten düşme değil, \'bedensel travma\' sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Aile, kızlarına otomobil çarptığını, yaralı halde evin önüne bırakıldığını öne sürdü.

\'KIZIM CİNAYETE KURBAN GİTTİ\'

Kızının cinayete kurban gittiğini öne süren Şaban Vatan, ölüm olayının örtbas edilmeye çalışıldığını söyledi. Vatan, \"Olayın ardından bütün bulguları inceledim. Kızım trafik kazası geçirmiş. Ama geçirdiği trafik kazası ölümü ile sonuçlanacak bir kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım evimin yanında kan kaybından öldü\" dedi.

SİYAH ARAÇ ŞÜPHESİ

Kazadan sonra kendisinin de araştırmalar yaptığını anlatan Vatan, \"Olay günü kızım yaralı olarak bulunduğu saatlerde mahalle sakinleri, siyah bir hafif ticari aracın çok hızlı bir şekilde oradan geçtiğini belirtti. Savcılıktan dosyayı alıp, olay yerinin tutanaklarını inceledikten sonra elbisesindeki farklı tozlardan hızar talaşı, ince saman ve gazete kâğıdı gibi kalıntıların olduğu uyarılarını aldım. Bu tozları kendim de görmüştüm. Bunun üzerinden başlayarak yola çıktım. 3 ay sonra siyah araç durumu ortaya çıktı. Polise saat 17.00 sıralarında bir ihbar yapılmış. Eynesil’de bir kız çocuğuna siyah bir araç çarptığı duyumu aldım. Bu durumu savcılığa da belirttim. Savcılık dosyasında şüpheli geçen ölümün nedeni gece yarısına kadar trafik kazası, sabaha karşı düşme ya da intihar olarak belirtilmiş. Ortada bir soru işareti var. Uzman görüşlerine göre; çocuğum engelsiz düşmeyi, yerçekimi düşmesini reddettiğini, mutlaka engelli bir durum olduğunu ve çocuğun düşme durumuna göre mutlaka bir yerde sürtünme olması gerektiğini beyan ediyorlar. Olay yeri raporlarında bulunduğu yerde herhangi bir sürtünme ve batma bulgusu yok\" diye konuştu.

ANNE: RÜYAMDA KIZIM BANA \'İNTİHAR ETMEDİM\' DİYOR

Anne Atika Vatan da intihar etmediğinin apaçık ortada olduğunu belirttiği kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Vatan, \"Kızımın katilleri hala sokaklarda dolaşıyor. Olay zamanı bana çantasını çatıda bulduklarını ve kendisini çatıdan attığını söylediler. O gün yanıma gelmişti ve oyun oynamak için izin vermemiştim. Adli Tıp raporu çıkana kadar her akşam \'kızım benim yüzümden mi, bana kızdığı için mi böyle yaptı\' diye düşündüm. Çünkü polisler bana \'çocuğunuz psikolojik bunalıma girdi. Okuduğu kitaplar, psikolojiyi bozan kitaplar ve geri geri çekilip kendini terastan attı\' dedi. Bunu duyduktan sonra hiç uyumadım. Vicdan azabından öldüm. Ama rapor, böyle bir şeyin olmadığını, kızımın düşmediği, hatta kendisini oradan atmasının imkânsız olduğu, bu bulguların kesinlikle uyuşmadığını ortaya koyuyor. Ben bu psikolojiyle beraber rüyalar görüyorum. Rüyamda kızım bana ’anne ben intihar etmedim, o adam beni gördü sana neden bir şey söylemiyor’ diyor. Birilerinin gördüğüne inanıyorum, ama korkudan saklıyorlar. Allah rızası için birazcık vicdanınız, insanlığınız varsa konuşun. Bugün banaysa yarın size\" ifadelerini kullandı.



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