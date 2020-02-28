Rabia Naz Komisyonu çalışmalarını bitirdi: Olay yeri incelemede bile ciddiyetsizlik var

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Yüksekten düşme sonucu öldüğü öne sürülen ancak baba Şaban Vatan’ın ısrarlı girişimleri sonucunda ölüm nedeni araştırılan Rabia Naz için kurulan araştırma komisyonu, bugüne kadar 12 kez toplandı. Çok sayıda teknik uzman ve kamu görevlisi dinleyen komisyon, önceki gün son toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon üyeler, "Olay yeri incelemede bile ciddiyetsizlik var" değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon, sonuç raporunu hazırlamak için çalışmalarına başladı. Rabia Naz Vatan’ın ölüm şekline ilişkin somut bir tespitin bugüne kadar yapılamadığı komisyonda muhalefet milletvekilleri, 6 ay içerisinde yapılan tek bir olay yeri incelemesinin de olayı aydınlatmak için yeterli olmadığını bildirdi. Komisyon üyesi milletvekilleri, özellikle Rabia Naz Vatan’ın ölümü sonrasında yapılan soruşturmada yaşanan eksikliklere dikkati çekti. Milletvekilleri son toplantıda, “Daha detaylı inceleme yapılabilirdi” tespitinin komisyona bilgi veren birçok uzman tarafından dillendirildiğine de dikkat çekti.

"İhmalleri araştırdık"

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, komisyonun CHP’li üyesi Sevda Erdan Kılıç, şöyle konuştu:

“Komisyonumuz yargının görev alanına giremez. Olayın sorumlusunu tespit edecek olan yargıdır. Yargıya müdahalemiz söz konusu olamaz. Biz, ihmalleri ve eksiklikleri araştırdık ve bundan sonra bu gibi olayların yaşanmaması için hangi önlemlerin alınması gerektiğine ilişkin araştırma yaptık.”

"Kamuoyuna çok sayıda kirli bilgi servis edilmiş"

Birçok alandan uzmanın görüşünü aldıklarını ve olay yerinde tanıklarla görüştüklerini anımsatan Kılıç, “Yaptığımız çalışmalarda anladık ki kamuoyuna çok sayıda kirli bilgi servis edilmiş. Bizler, aslında soruşturma sürecini de araştırdık, ihmalleri dikkatle inceledik. Amacımız, bu süreçte yaşanan eksiklikleri ortaya koymak. Olay yeri incelemeden tutun da delillerin toplanmasına kadar önemli tüm süreçlerde ciddiyetsizlik yaşanmış. Tüm bunları önümüzdeki günlerde hazırlayacağımız raporumuzda vurgulayacağız” diye konuştu.