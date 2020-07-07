Rabia Naz'ın babasından komisyona tepki: AKP'li Canikli'yi korudu, topu savcılığa attı

Giresun Eynesil’de 13 Nisan 2018’de evlerinin önünde yaralı bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın kaldırıldığı hastanede şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesinin ardından baba Şaban Vatan hukuk mücadelesi başlattı.

Baba Vatan'ın verdiği hukuk mücadelesi neticesinde TBMM, "Rabia Naz Vatan’ın Ölümü Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu", hazırlanan raporu bugün TBMM Başkanlığı’na sundu. Rabia Naz'ın ailesinin 10 aydır beklediği komisyon bugün sonuçlandı. Şaban Vatan, oluşturulan komisyonun işlevsiz davrandığını ve faillerin ortaya çıkması için gayret sarfetmediğini öne sürdü.

Cumhuriyet'e konuşan baba Şaban Vatan, konuya ilişkin TBMM'de oluşturulan komisyon sonucuna tepki gösterdi. Komisyonun olay sürecinde belirlenen olasılıkları ortadan kaldırdığını ifade ederek, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini oluşturmak için TBMM'ye sunulan raporda olay sürecinde belirlenmiş olasılıklar ortadan kaldırıldı. Söz konusu görüntüler komisyondan kaldırılarak TBMM'ye sunuldu" açıklamasında bulundu.

Şaban Vatan, "Komisyon amacından saptırılarak sadece Canikli'yi korumaya almıştır. Olay sürecine dahil olan iki savcıya soruşturma başlatıldı. Olayın delillerini karartan 4 polis de görevinden uzaklaştırılarak soruşturma başlatıldı. Fakat bunlar komisyon gündeminde yer almadı. Giresun Başsavcısı Abdurrahim Alan, basını yanıltan açıklamalarda bulunuyor. Kendisi hakkında da dava açtım" dedi.

Söz konusu savcılara güvenmediğini ifade eden baba Vatan, olayın objektif araştırılması için uluslararası yollar arayacağını ifade etti.