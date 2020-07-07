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Rabia Naz'ın babasından komisyona tepki: AKP'li Canikli'yi korudu, topu savcılığa attı

07 Temmuz 2020 20:19

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın verdiği hukuk mücadelesi neticesinde oluşturulan komisyon, bugün TBMM'de sunuldu. Söz konusu komisyonun AKP'li Nurettin Canikli'yi korumayı amaçladığını ifade eden baba Şaban Vatan, "Komisyon topu samimi açıklamalar yapmayan savcılığa attı" dedi.

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