Rabia Naz davasında görevli savcılara uyarı cezası

Rabia Naz Vatan'ın davasında HSYK, davanın savcılarına uyarı cezası verdi.

Giresun Eynesil'de 2018 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Gerçek Gündem’den Fırat Fıstık’ın haberine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu, (HSYK) soruşturmanın savcıları Emine Elif Öveyik ve Halil Çokkaş hakkında uyarı cezası verdi. Uyarı cezasının verilme gerekçesi ise Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın soruşturmanın eksik yürütüldüğüne dair itirazı.

"Dosyanın seyrini değiştirecek bir karar"

Vatan'ın yaptığı itirazda savcıların bilinçli delil kararttığı ve hukuka aykırı hareket ettikleri iddiası da yer alıyordu.

HSYK bu kararla birlikte Şaban Vatan'ın itirazını haklı bulmuş oldu. Vatan kararla ilgili olarak, "Dosyanın seyrini değiştirecek bir karar. Soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin de dosyanın ilerletilmemesinin de şaibeli olduğu ortaya çıkmış oldu" dedi.