Rabia Meydanı'ndaki protesto gösterilerinde olay çıktı; 5 kişi öldü

Dünya Rabia Günü dolayısıyla Mısır’ın birçok kentinde darbe karşıtları 14 Ağustos 2013’te gerçekleşen katliamı protesto ediyor. Dünya Âlimler Birliği Başkanı Yusuf Karadavi, bütün Mısırlılara darbe karşıtı eylemlere katılmaları çağrısında bulundu.

Al Jazeera'nin haberine göre, Mısır'da darbeye destek verdikten sonra 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde de Sisi'ye oy veren Selefi Davet Partisi ise darbe karşıtı gösterilere katılmanın caiz olmadığı açıklamasında bulundu.

'1150 gösterici planlı bir şekilde öldürüldü'

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de, Mısır güvenlik güçlerinin 2013 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında, darbe karşıtı gösterilerin dağıtılması sırasında yaklaşık 1150 göstericiyi ‘planlı bir şekilde’ öldürdüğünü açıkladı. HRW’nun açıkladığı rapora göre, Mısır güvenlik güçleri göstericilere karşı modern tarihte işlenen en büyük katliamlardan birini gerçekleştirdi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı avukatları ise HRW tarafından hazırlanan raporda yer alan katliam kanıtlarını uluslararası mahkemelere sunacaklarını duyurdular.

Mısır’da ülke tarihinde demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’ye karşı yapılan darbeyi protesto etmek için darbe karşıtları 14 Ağustos günü Kahire’deki Rabia Meydanı’na toplandılar. Mısır polisi, darbe lideri Abdülfettah Sisi’nin emriyle meydana girip ilk müdahalede 278 kişiyi öldürdü. Yedi saat devam eden polis ateşinde 700’den fazla darbe karşıtı katledildi.