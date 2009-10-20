Rabia Kadir Japonya'dan Çin'e baskı istedi

Çin'de azınlıkların ve kadınların yaşam koşulları hakkında konferanslar vermek amacıyla Japonya'da bulunan Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabia Kadir, Çin'de insan haklarının düzelmesi için Tokyo'yu Çin makamlarına baskı yapmaya çağırdı.



Başkent Tokyo'da açıklama yapan Kadir, "Dilerim Japon hükümeti, azınlıklara karşı yürütüğü politikasını değiştirmesi Çin hükümetine baskı yapar" diye konuştu.



Kadir, Çin makamlarının Uygurlara "kendi kaderini tayin etme" hakkını tanımasını ve Uygur Özerk Bölgesi'nde 5 Temmuzda meydana gelen olaylara karıştıkları gerekçesiyle hala tutuklu bulunan bütün Uygurları serbest bırakmasını istedi.



Resmi makamlara göre, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de 5 Temmuzda Uygur Türkleri ile Çinli Hanlar arasında meydana gelen şiddet olaylarında 197 kişi ölmüş, bin 700'den fazla kişi yaralanmıştı.



Pekin, olayları Rabia Kadir'in kışkırtığını iddia ediyor ve Kadir'i bölücülükle suçluyor. Kadir ise suçlamaları reddediyor.

Japon akademisyenler tarafından davet edilen Kadir'in Japonya ziyareti 10 gün sürecek.



Japon makamları, Pekin'e Kadir'in Japonya'da hiçbir siyasi faaliyete bulunmayacağı konusunda güvence verdiler. Çin, Kadir'in Japonya ziyaretini kınayıp, Tokyo'ya bu ziyaretten dolayı "son derece hoşnutsuz" olduğunu iletti.



ABD'de sürgünde yaşayan Kadir, 2005 yılında Çin makamları tarafından serbest bırakılmıştı.

