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Dünya

Rabbani'yi öldürenler kazanamayacak KABİL (A.A)

21 Eylül 2011 01:12

-Rabbani'yi öldürenler kazanamayacak KABİL (A.A) - 20.09.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "Afganistan eski Devlet Başkanı Burhaneddin Rabbani'yi öldürenlerin kazanamayacağını" belirtti. Rasmussen, yaptığı yazılı açıklamada, "Afgan toplumuna ölüm ve yıkım getirenlere mesajımız açık; kazanamayacaksınız" ifadesini kullandı. Açıklamada, "Afgan toplumunun kaderine kendisinin karar vermesini engelleyemeyeceksiniz, uluslararası toplum ve Afganistan arasındaki işbirliğini engellemeyeceksiniz" ifadelerine yer verildi.

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