-Rabbani'yi öldürenler kazanamayacak KABİL (A.A) - 20.09.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "Afganistan eski Devlet Başkanı Burhaneddin Rabbani'yi öldürenlerin kazanamayacağını" belirtti. Rasmussen, yaptığı yazılı açıklamada, "Afgan toplumuna ölüm ve yıkım getirenlere mesajımız açık; kazanamayacaksınız" ifadesini kullandı. Açıklamada, "Afgan toplumunun kaderine kendisinin karar vermesini engelleyemeyeceksiniz, uluslararası toplum ve Afganistan arasındaki işbirliğini engellemeyeceksiniz" ifadelerine yer verildi.