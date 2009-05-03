R10'a F.Bahçe yolu



Aragones'in yerine Scolari'yi düşünen Fenerbahçe'nin, bu hamleyle Ronaldinho transferinde de elini güçlendirmeyi planladığı iddia edildi.



Ligde hüsrana uğrayan Fenerbahçe transfer döneminde bombaları patlatmak için kolları sıvadı. Bir internet sitesi, sarı-lacivertlilerin Aragones'in yerine Brezilyalı teknik direktör Luis Felipe Scolari'yi getireceğini iddia etti. Haberde, Fenerbahçe'nin Scolari'yi takımın başına getirmekle, bu sezon Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ronaldinho kapışmasında çok güçlü bir silah elde edeceği de belirtildi.



Ronaldinho için '17 şampiyonluğu bulunan takımın en büyük hayali' benzetmesi yapılırken, Kanarya'nın sambacıya yıllık 5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü. Kaka'nın oyun alanını daraltması nedeniyle artık yedek oyuncu haline gelen Ronaldinho için, İtalyan ekibinin Barcelona'ya ödediği 20 milyon Euro'yu Fenerbahçe'den mutlaka isteyeceği de ifade edildi. Bilindiği gibi Kaka, Ronaldinho'nun gelmesinden sonra eskisi kadar rahat oynayamadığı için başka takımlarla pazarlıklara başlamıştı. Ancak Kaka 'Ronaldinho'yu çözeceğiz' sözüyle takımda tutulmuştu.



