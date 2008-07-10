R. Madrid suskunluğunu bozmak üzere

Tempo24 -



Bundesliga’da Hamburg takımına oynayan Rafael Van der Vaart İspanyaol devi Real Madrid ile anlaştı. Haberi kapak yapan Marca gazetesi Hollandalı yıldızın 5 yıllık sözleşme imzlamak için Madrid’e geleceğini yazdı. Bonservis bedeli olarak ise İspanyol Kulübü’nün Hamburg’a 20 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Real Madrid'in ezeli rakibi Atletico Madrid'in de ilgilendiği bilinen Rafael Van der Vaart'ın Real Madrid'e gitmesi hiç şüphesiz iki ezeli rakibi de karşı karşıya getirecek. (Spor Servisi)