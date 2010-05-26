Quest.net sistemine suç duyurusu

T24-



Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, son zamanlarda piramit satış sistemiyle çalışan bir firma hakkında Bakanlığa ulaşan şikayetler ve basın yayın organlarında çıkan haberlerin ihbar kabul edilerek ilgili firma hakkında inceleme ve denetim başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Quest.Net International Limited'in Türkiye'deki faaliyetleri hakkında Bakanlık kontrolörleri tarafından yapılan inceleme ve denetim çalışmalarının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:





"İnceleme sonucunda Quest.Net sistemi adı altında organize bir şekilde Türkiye Koordinatörü ve onun altında yer alan Bağımsız Temsilciler vasıtasıyla çok sayıda vatandaşımızdan zengin olma vaadiyle para toplandığı, katılımcılardan 570 ila 2500 dolar arasında tahsilat yapıldığı ve toplanan paraların yurt dışındaki bankalara aktarıldığı, Quest.Net sisteminde hakim, vali, polis, emniyet amiri, müfettiş unvanına sahip kişilerin de yer aldığı söylenerek güven telkin edildiği ve yüksek kazanç fırsatının kaçırılmaması için bir an önce katılım sağlanmasının bilinçaltına işlendiği,

Quest.Net sisteminin Türkiye'deki faaliyetlerinin yasalara aykırı amaç taşıyan piramit bir sistem olduğu gözlemlendi."





Açıklamada, bu nedenlerden dolayı ilgililer hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu nedeniyle hazırlanan suç duyurusu raporunun, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların da maddi ve manevi zarara uğramamaları için bu tür oluşumlardan uzak durmaları istendi.