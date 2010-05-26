T24 LogoT24 Logo
Gündem

Quest.net sistemine suç duyurusu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Quest.Net International Limited firması yetkilileri hakkında "nitelikli dolandırıcılık"

26 Mayıs 2010 03:00

T24-  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Quest.Net International Limited firması yetkilileri hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suç duyurusu raporunun, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini bildirdi.


Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, son zamanlarda piramit satış sistemiyle çalışan bir firma hakkında Bakanlığa ulaşan şikayetler ve basın yayın organlarında çıkan haberlerin ihbar kabul edilerek ilgili firma hakkında inceleme ve denetim başlatıldığı belirtildi.
Bu kapsamda, Quest.Net International Limited'in Türkiye'deki faaliyetleri hakkında Bakanlık kontrolörleri tarafından yapılan inceleme ve denetim çalışmalarının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:


"İnceleme sonucunda Quest.Net sistemi adı altında organize bir şekilde Türkiye Koordinatörü ve onun altında yer alan Bağımsız Temsilciler vasıtasıyla çok sayıda vatandaşımızdan zengin olma vaadiyle para toplandığı, katılımcılardan 570 ila 2500 dolar arasında tahsilat yapıldığı ve toplanan paraların yurt dışındaki bankalara aktarıldığı, Quest.Net sisteminde hakim, vali, polis, emniyet amiri, müfettiş unvanına sahip kişilerin de yer aldığı söylenerek güven telkin edildiği ve yüksek kazanç fırsatının kaçırılmaması için bir an önce katılım sağlanmasının bilinçaltına işlendiği,
 Quest.Net sisteminin Türkiye'deki faaliyetlerinin yasalara aykırı amaç taşıyan piramit bir sistem olduğu gözlemlendi."


Açıklamada, bu nedenlerden dolayı ilgililer hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu nedeniyle hazırlanan suç duyurusu raporunun, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca vatandaşların da maddi ve manevi zarara uğramamaları için bu tür oluşumlardan uzak durmaları istendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24