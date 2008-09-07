Queresma ilk maçında mutlu etti



İnter’in orta sahası Ricardo Queresma’nın performansı yüzleri güldürürken, her şeye rağmen oyuncu hala zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor.



Lige verilen aradan yararlanan İnter, İsviçre’Nin Lucerne takımıyla Cuma akşamı oynadığı hazırlık karşılaşmasından 2-2’lik skorla ayrıldı.



Birçok sakatlıktan dönen oyuncunun yanı sıra Queresma da bu maçta forma giydi ve Portekizli performansıyla teknik ekibi mutlu etti. Takımın resmi sitesine konuşan oyuncu şöyle dedi:



“Siyah lacivertli formayı ilk kez giydiğim için çok heyecanlıydım. 90 dakika oynadığım için mutuluyum ancak halen daha çok çalışmam lazım ve değişik oyun sistemine alışmam lazım”



Inter maçta 2-0 geri düşmesine karşılık maçtan beraberlik ile ayrılmasını bildi. Julio Cruz ve sakatlıktan dönen Ivan Cordoba, İtalyan şampiyonunun gollerini kaydetti.