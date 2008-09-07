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Spor

Queresma ilk maçında mutlu etti

07 Eylül 2008 03:00

 
İnter’in orta sahası Ricardo Queresma’nın performansı yüzleri güldürürken, her şeye rağmen oyuncu hala zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. 

Lige verilen aradan yararlanan İnter, İsviçre’Nin Lucerne takımıyla Cuma akşamı oynadığı hazırlık karşılaşmasından 2-2’lik skorla ayrıldı.

Birçok sakatlıktan dönen oyuncunun yanı sıra Queresma da bu maçta forma giydi ve Portekizli performansıyla teknik ekibi mutlu etti. Takımın resmi sitesine konuşan oyuncu şöyle dedi:

“Siyah lacivertli formayı ilk kez giydiğim için çok heyecanlıydım. 90 dakika oynadığım için mutuluyum ancak halen daha çok çalışmam lazım ve değişik oyun sistemine alışmam lazım”

Inter maçta 2-0 geri düşmesine karşılık maçtan beraberlik ile ayrılmasını bildi. Julio Cruz ve sakatlıktan dönen Ivan Cordoba, İtalyan şampiyonunun gollerini kaydetti.

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