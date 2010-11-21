T24 LogoT24 Logo
Spor

QUERASMA SAKATLANDI İSTANBUL (A.A) 

21 Kasım 2010 00:59

-QUERASMA SAKATLANDI İSTANBUL (A.A) - 20.11.2010 - Beşiktaş'ın, Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.  Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü ve Futbol Komitesi Üyesi Mete Düren, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, oyundan çıktıktan sonra Acıbadem Maslak Hastanesi'nde MR'ı çekilen Quaresma'nın sol üst arka adalesinde yırtık tespit edildiğini ve yıldız oyuncunun en az üç hafta sahalardan uzak kalacağını kaydetti.  Beşiktaş'ın Galatasaray ile gelecek hafta yapacağı derbi maçta forma giyemeyecek olan Quaresma, ligde Bursaspor ve Eskişehirspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de CSKA Sofya karşısında forma giyemeyecek.  Mete Düren, Konyaspor maçında sakatlanarak yerini Necip'e bırakan Ersan Gülüm'ün ise sol baldır adale içinde darbeye bağlı kanama olduğunu ve bu futbolcunun derbi maça yetiştirilmeye çalışılacağını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24