-QUERASMA SAKATLANDI İSTANBUL (A.A) - 20.11.2010 - Beşiktaş'ın, Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü ve Futbol Komitesi Üyesi Mete Düren, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, oyundan çıktıktan sonra Acıbadem Maslak Hastanesi'nde MR'ı çekilen Quaresma'nın sol üst arka adalesinde yırtık tespit edildiğini ve yıldız oyuncunun en az üç hafta sahalardan uzak kalacağını kaydetti. Beşiktaş'ın Galatasaray ile gelecek hafta yapacağı derbi maçta forma giyemeyecek olan Quaresma, ligde Bursaspor ve Eskişehirspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de CSKA Sofya karşısında forma giyemeyecek. Mete Düren, Konyaspor maçında sakatlanarak yerini Necip'e bırakan Ersan Gülüm'ün ise sol baldır adale içinde darbeye bağlı kanama olduğunu ve bu futbolcunun derbi maça yetiştirilmeye çalışılacağını belirtti.