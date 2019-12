T24 - 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 bin evin zarar gördüğü sel felaketinin ardından Queesland Eyaleti'ni şimdi de Yasi Kasırgası vurdu. Eyaletin afet yönetim yetkilileri açıklamalarında bir kişinin öldüğünü, kaybolan iki kişinin ise hâlâ arandığını dile getirdi.



Eyaletin kuzeyini vuran fırtına nedeniyle 11 bin kişi geceyi sığınak olarak kullanılan alışveriş merkezlerinde geçirdi. Şu an 180 bin eve elektrik verilemiyor. Yüzlerce kişi evsiz kaldı. İş yerlerinin yüzde 20'si hasar gördü. Kasırgadan en çok etkilenen kesim ise çiftçiler oldu. Zira muz ve şeker pancarı tarlaları deyim yerindeyse yok oldu. Kıyılardaki tekne ya da yatlar birbirine girdi. Saatte hızı 286 kilometreye çıkan kasırga nedeniyle dalgaların boyu zaman zaman 9.5 metreye çıktı.



Uzmanlar Yasi Kasırgasının 5. kategoriye çıktığını, bunun 1800 kişinin öldüğü New Orleans'ı vuran Katrina Kasırgası'ndan bile daha güçlü olduğunu açıkladı.



Kasırga sonrası ortaya çıkan tablo şöyle; ağaçlar köklerinden söküldü. Evlerin çatısı uçtu. Bazı evler yıkıldı. Bazı yolları su bastı.



Kasırganın çıkardığı ses, dev bir uçak motorunun sesi olarak tanımlandı. Kasırganın güçlü olduğu saatte aynı mekandaki insanların seslerini birbirlerine bağırarak duyurduğu belirtildi.

Etkisi azalan kasırganın şu an 1. kategoride olduğu açıklandı.