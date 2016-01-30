O kulüpte şapka takmak, cep telefonu kullanmak, alkol almak yasak!

İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers, takımda disiplini sağlamak için futbolculara bazı kısıtlamalar getirdi. Bunlar arasında menajerin izni olmadan golf oynamak da yer aldı.

Kulübün futbol direktörü Les Ferdinand, "Çoğu futbol takımının içerisinde bu şekilde kurallar vardır. Biz de bundan farklı bir şey yapmadık. Takımların önemli alışkanlıkları olmalı. Biz bu düşüncedeyiz. Oyuncular bu kulübü ve taraftarları temsil ediyor. Davranışlarına dikkat etmeliler" şeklinde konuştu.

İşte Queens Park Rangers'ın oyuncularına getirdiği kısıtlamalar:

-Maçlara giderken takım otobüsünde ve kamp-antrenman tesislerinde yemek yerken şapka takmak yasak

-Menajerin izni olmadan maçtan iki gün öncesine kadar herhangi bir yorucu aktiviteye katılmak, özel maçta forma giymek, golf dahi oynamak yasak

-Alkol kullanım yasak (minimum düzeyde kullanılabilir)

-Stadyumun soyunma odalarında cep telefonu ve müzik çalar kullanmak yasak