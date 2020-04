Queen, ünlü Live Aid setini 35 yıl sonra tekrar çaldı

T24 Dış haberler

Britanyalı müzik grubu Queen, 1985'teki ünlü Live Aid konserinde çaldıkları seti Avustralya'daki orman yangınlarına bağış toplamak için yapılan bir konserde 35 yıl sonra ilk kez çaldı. Grubun solistliğini Freddie Mercury öldükten yıllar sonra bayrağı devralan Adam Lambert yaptı.

Grup, efsanevi seti tekrarlayacaklarının sinyalini önceki gün yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla vermişti. Paylaşımda, "Altı parçalık sette Bohemian Rhapsody, Radio GaGa, Hammer To Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You ve We Are The Champions şarkıları yer alıyor ve tüm zamanların en iyi canlı performanslarından biri kabul ediliyor" ifadeleri yer aldı.

22 dakikalık sette grubun hayatını kaybeden solisti Freddie Mercury'nin Live Aid konserinde çekilmiş görüntüleri aralıklarla ekrana yansıtıldı.

Rami Malek'in başrolünü üstlendiği "Bohemian Rhapsody" filminde de Live Aid seti kullanımıştı.

Performanstan kısa süre sonra We Will Rock You ve We Are The Champions parçalarının kayıtları Queen'in resmi YouTube hesabından yayınlandı.