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Spor

Quaresma'yı alkışlayan Benfica taraftarları Talisca'yı protesto mu edecek?

Benfica Başkanı da Talisca'yı yalan söylemekle itham etmişti

13 Eylül 2016 22:44

Benfica'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen 22 yaşındaki Talisca'nın kırmızı-beyazlı taraftarlarca protesto edileceği iddia edildi. Transferinin gerçekleşmesinin ardından Brezilyalı futbolcunun yaptığı açıklamalar ve kulüp başkanının kendisiyle ilgili yorumlarının tepkiyle karşılandığı, bu yüzden taraftarların yıldız futbolcuyu ıslıklamaya hazırlandığı öğrenildi. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın ise Benfica tribünlerince alkışlanmasının beklendiği belirtildi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; Siyah-beyazlı ekibe transferinin kesinleşmesinin ardından Portekiz basınına yaptığı açıklamada, kendi isteğiyle ayrılmadığı, kulübün kendisini zorladığı yönünde beyanat vermesinin ardından Türk basınında çıkan röportajında ise tersi ifadeler kullanmasının tepki yarattığı ifade edildi.

Benfica başkanının da geçtiğimiz hafta televizyonda yayınlanan konuşmasında Talisca'yı yalan söylemekle itham etmesi ve söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirmesinin de oyuncu ile taraftarı karşı karşıya getirme potansiyeli taşıdığına dikkat çekildi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma ise, ezeli rakip Porto ile özdeşleşmesine karşın destek görecek. Portekiz Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasında önemli pay sahibi olan futbolcunun, Benfica tribünlerince alkışlanmasının beklendiği belirtildi. 

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