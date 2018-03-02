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Spor

Quaresma'ya tahrik indirimi uygulanabilir

İşte Portekizli yıldızı bekleyen olası ceza

02 Mart 2018 15:46

Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı ve 3 kırmızı kartın çıktığı olaylı derbide kırmızı kart gören isimlerden birisi de Quaresma'ydı.

Attığı iki golle Süper Lig’de pazar gecesi oynanan derbiye damga vuran Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, dün ikinci yarıda dahil olduğu kupa randevusunda sadece 7 dakika oyunda kalabildi.

Josef’in yüzüne dirseğiyle vurarak direkt kırmızı kart gören ve daha sonra Mehmet Ekici’ye de çok sert bir müdahalede bulunan Portekizli futbolcu ağır bir ceza yeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Josef’e indirdiği şiddetli darbe için Quaresma’ya en az 3 maç ceza geleceği bildirildi.

Siyah-beyazlı oyuncu, Mehmet Ekici’ye müdahalesi için de rapor edilmesi halinde ayrı bir ceza alacak. Bugün tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilecek olan Quaresma’ya verilecek ceza böylece 5-6 maça kadar çıkabilecek. Ancak tahrik indirimi uygulanması halinde Portekizli futbolcuya verilecek ceza 3’te bir oranında azalacak.

(Akşam)

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