T24 LogoT24 Logo
Spor

"Quaresma'ya sarı mı, kırmızı mı?" tartışması

Binlerce taraftar, Twitter aracılığıyla Mete Kalkavan'a tepki gösterdi

05 Kasım 2016 23:56

Beşiktaş-Trabzonspor maçının 61. dakikasında Quaresma'nın Yusuf Erdoğan'a yaptığı sert hareket sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. Yusuf Erdoğan, Portekizli futbolcudan aldığı darbe sonucu yere düşerken, faul düdüğünü çalan hakem Mete Kalkavan, Quaresma'ya sarı kart gösterdi.

Trabzonsporlu futbolcu ilk tedavisinin ardından gözyaşları içinde sahayı sedyeyle terk ederken, sosyal medyada 'sarı mı, kırmızı kart mı?' tartışması yaşandı.

Eski hakem Ahmet Çakar pozisyonla ilgili olarak, "Mete kalkavan nasıl maç yönetiyorsun. Trabzon'un net bir penaltı sını vermediğin gibi Queresmayı da oyundan atamadın. Yazık" diye yazdı.

Başta Trabzonsporlular olmak üzere binlerce taraftar, Twitter aracılığıyla Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. Kalkavan, Twitter listesinde birinci sıraya yükseldi.

Beşiktaşlılar ise Quaresma'nın hareketinde kasıt olmadığını belirtip sarı kartın doğru karar olduğunu savundu.

ETİKETLER

BeşiktaşQuaresma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24