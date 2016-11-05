"Quaresma'ya sarı mı, kırmızı mı?" tartışması

Beşiktaş-Trabzonspor maçının 61. dakikasında Quaresma'nın Yusuf Erdoğan'a yaptığı sert hareket sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. Yusuf Erdoğan, Portekizli futbolcudan aldığı darbe sonucu yere düşerken, faul düdüğünü çalan hakem Mete Kalkavan, Quaresma'ya sarı kart gösterdi.

Trabzonsporlu futbolcu ilk tedavisinin ardından gözyaşları içinde sahayı sedyeyle terk ederken, sosyal medyada 'sarı mı, kırmızı kart mı?' tartışması yaşandı.

Eski hakem Ahmet Çakar pozisyonla ilgili olarak, "Mete kalkavan nasıl maç yönetiyorsun. Trabzon'un net bir penaltı sını vermediğin gibi Queresmayı da oyundan atamadın. Yazık" diye yazdı.

Başta Trabzonsporlular olmak üzere binlerce taraftar, Twitter aracılığıyla Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. Kalkavan, Twitter listesinde birinci sıraya yükseldi.

Beşiktaşlılar ise Quaresma'nın hareketinde kasıt olmadığını belirtip sarı kartın doğru karar olduğunu savundu.