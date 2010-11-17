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Spor

QUARESMA: PİŞMANLIĞIM INTER'E TRANSFERİMDİR ANKARA (A.A)

17 Kasım 2010 14:11

-QUARESMA: PİŞMANLIĞIM INTER'E TRANSFERİMDİR ANKARA (A.A) - 17.11.2010 - Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, ''Hayattaki en büyük pişmanlığım Inter'e transferimdir'' diye konuştu. Quaresma, Portekiz'de yayımlanan Publico gazetesine verdiği demeçte, İnter'de oynadığı dönemde tüm mutluluğunun ve özgüveninin elinden alındığını, kendisini bir anda ekibin dışında, antrenmanlara gönülsüz katılırken bulduğunu söyledi. Kendisini Inter'e isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun o dönem ki bazı tavırlarına halen anlam veremediğini ifade eden Quaresma, ''Inter'e gittiğim anda, buraya sadece Mourinho'nun isteği üzerine transfer olduğum açıkça gösterildi. Bir anda takımdan kesildim. Doğru, çok iyi bir dönem geçirmiyordum. Maçları sonradan televizyonda seyrettiğimde kendimi tanıyamıyordum. Ancak beni Mourinho istemişti ve ihtiyacım olduğu anda yardımını esirgedi'' diye konuştu. ''Mourinho televizyonda, Inter taraftarlarından gözümün korktuğunu söyledi. Bu doğru değil'' diyen Quaresma, Türkiye'deki medya baskısının İtalya'dakinden fazla olduğunu ve Türkiye'de de bundan çekinmesini gerektirecek bir durum bulunmadığını kaydetti.

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