Quaresma’nın Porto maçı için inancı tam

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarındaki en iyi futbol oynayan takımın kendileri olduğunu söyleyen Quaresma, eski takımı Porto'ya karşı oynayacakları maçta istedikleri sonucu alacaklarından emin olduğunu söyledi.

''Çok iyiydik ama henüz bitmedi''

UEFA'ya konuşan Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon iyi bir tecrübe edindiklerini söylerken, ''Şu ana kadar çok iyiydik ama henüz bitmedi. Porto maçı ile gruptaki durumumuz netleşecek. Üst tura çıkmak istiyoruz ve bu hedefimizi başarabileceğimize inanıyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne nasıl hazırlanmamız gerektiğini biliyoruz. Grubumuzda en iyi oynayan takım olduğumuzu düşünüyorum. Birlikte hücum ediyoruz, birlikte savunuyoruz. Amacımıza ulaşmanın tek yolu da bu.'' şeklinde konuştu.

''Porto ve Beşiktaş benimle mezara gelecek iki kulüp''

Porto ve Beşiktaş’ın kariyerinde çok önemli yer tuttuğunun altını çizen 34 yaşındaki oyuncu, “Maçta hislerimin beni etkilemesine izin veremem. Porto ve Beşiktaş benimle birlikte mezara kadar gidecek iki kulüp ama profesyonel olmalıyım. Porto'nun kazanmak istediğini biliyorum ama ben de kazanmak istiyorum. Takımım için elimden geleni yapacağım. Ancak bu Porto'ya sevgimi ve saygımı kaybedeceğim anlamına gelmiyor. Kariyerim boyunca büyük takımlarda, çok büyük isimlerle oynadığım için mutluyum. Çalışmaya devam edeceğim ve kariyerim bittiğinde başım dik olacak.” dedi.