Quaresma'nın menajerinden Aziz Yıldırım'a yalanlama: Söz konusu bile olamaz!

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’nın menajeri Rui Costa, “Quaresma’nın Fenerbahçe’ye önerildiği iddiasını” kesin bir dille yalanladı.

Haber 1903'ün haberine göre yıldız oyuncunun menajeri Rui Costa bu konuda hiçbir fikrinin olmadığını söyleyerek "Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bin tane ajans var ve herkes herkesi birbirine öneriyor. Biz oyuncumuzu kimseye önermedik ve Quaresma, Fenerbahçe’de asla oynayamaz. Ne Fenerbahçe’ye ne de başka hiçbir kulübe gidemez. Ricardo, Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynayacaktır. Aziz yıldırım, böyle bir şey söylediyse bunda kesin bir problem vardır. Ricardo Beşiktaş’ın oyuncusudur. Beşiktaş’ın oyuncusu olarak kalacaktır.” dedi.