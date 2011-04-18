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Spor

QUARESMA'NIN KRAMPONU ANKARALI TARAFTARA İSTANBUL (A.A)

18 Nisan 2011 18:48

-QUARESMA'NIN KRAMPONU ANKARALI TARAFTARA İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın kramponunu kazanan talihli hediyesini aldı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, mart ayında Beşiktaş Dergisi'ne abonelik yaptıran 250. taraftara verilecek hediyenin sahibini bulduğu ve Quaresma'nın kramponunu Ankaralı taraftar Olcay Tosun'un kazandığı bildirildi. Yapılan açıklamada, Ankara'da yaşamasına rağmen kombine kart sahibi olan ve Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanan maçları kaçırmayan Olcay Tosun'un kramponunu Quaresma'nın elinden aldığı kaydedildi. Portekizli yıldızın imzaladığı kramponların sahibi olan Olcay Tosun, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ''Bir Beşiktaş taraftarının başına gelebilecek en önemli anlardan birisini yaşıyorum. Tüm taraftarlarımızı bir şekilde kulübümüze destek olmaya davet ediyorum. Dergi aboneliğiyle, kombine kartlarla, Kartal Yuvası'ndan alışveriş yaparak aşığı olduğumuz renklere destek olmalıyız. Her Beşiktaşlı elini taşın altına sokmalı'' ifadelerini kullandı.

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