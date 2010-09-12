-QUARESMA'NIN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle dünkü Ankaragücü maçında forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın, 16 Eylül Perşembe günü CSKA Sofya ile yapılacak UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ilk maçında oynayıp oynamayacağına yarın çekilecek MR sonucunda karar verilecek. Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, yaptığı açıklamada, Portekiz Milli Takımı'ndan sakat dönen Quaresma'nın yarın MR'ının çekileceğini belirterek, ''Bu MR sonucuna göre CSKA Sofya maçında oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz. Şu anda tedavisini sürdürüyoruz'' dedi. Ankaragücü maçında ikinci yarıda oyundan çıkan Bobo'nun çok önemli bir sakatlığının bulunmadığını bildiren Düren, ''Bobo'nun kalçasında kronikleşmiş bir ağrı var. Yoğun maç trafiğinin ardından zaman zaman bu ortaya çıkıyor. Birkaç gün dinlendirip takıma veriyoruz ve sorunsuz olarak maçlara çıkabiliyor. CSKA Sofya maçında da oynamasına engel teşkil edebilecek bir durum gözükmüyor'' diye konuştu.