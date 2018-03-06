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Spor

Quaresma'nın cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ricardo Quaresma'ya 5 maç ceza verdi.

06 Mart 2018 19:22

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ricardo Quaresma’ya 5 maç ceza verdi.

Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Josef’e yaptığı müdahale nedeniyle ve ardından da Mehmet Ekici’yi iten Portekizli futbolcuya 5 maç ceza geldi.

Trabzonspor maçında tedbirli olarak oynayamayan Portekizlinin çekmesi gereken 4 maçlık daha cezası var.

Ancak Beşiktaş Tahkim Kurulu’na itiraz edecek. Kurul Beşiktaş’ın itirazını haklı bulursa cezada indirime gidebilecek.

Quaresma’nın disiplin kuruluna sevk edildiği maddeler toplamda en az 8 en fazla 16 maç cezayı öngörüyordu. Ancak disiplin kurulu hem alt sınırdan ceza verdi hem de tahrik indiriminde bulundu.

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