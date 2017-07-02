Quaresma'nın asistini Pepe tamamladı: Portekiz, Konfederasyonlar Kupası 3'üncüsü oldu

Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası 3'üncülük maçında Meksika ile karşılaşan Portekiz, 1-0 geride olduğu maçta 90+'1de Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın asistinde siyah-beyazlıların transfer hedefi Pepe'nin golüyle 1-1'i buldu. Uzatmaya giden maçta 104. dakikada Adrien Silva, takımının kazandığı penaltıyı skora çevirerek galibiyeti ve 3'üncülüğü getiren golü attı. 106'da Semedo'nun, 112. dakikada Raul Jimenez'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle iki takım da 10 kişi kaldı.

17. dakikada Portekiz, kazandıkları penaltıdan Andre Silva ile yararlanamazken, 54. dakikada Luis Neto'nun kendi kalesine attığı gol ile 1-0 geriye düştü. 90+1'de sahne alan stoper Pepe, 70. dakikada Nani'nin yerine giren Beşiktaşlı Quaresma'nın ortasını zor pozisyonda değerlendirdi ve durumu 1-1'e getirdi. Quaresma ve Pepe'nin bu ortaklığı, sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlarca heyecan yarattı.

Normal süresi 1-1 tamamlanan maçta eşitlik 104. dakikada Layun'un elle oynaması sonucu kazanılan penaltı sonrası tekrar bozuldu. Adrien Silva, uzatmaya giden maçta 104. dakikada penaltıyı gole çevirerek Portekiz'e galibiyeti getirdi. İki takımın da uzatmaların bir kısmını 10'ar kişiyle tamamladığı maçta Portekiz, Pepe ve Adrien Silva'nın golleriyle 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda 3'üncü oldu.