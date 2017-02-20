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Spor

Quaresma'dan yeni rekor

Quaresma, Sneijder ile birlikte asist krallığının zirvesini paylaşıyor

20 Şubat 2017 14:19

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Richardo Quaresma bir sezonda 10 asist istatistiğine ulaşarak kariyer rekorunu kırdı. Portekizli yıldız ayrıca takımının son 4 Süper Lig maçında 1 gol 5 asistle oynayarak tam 6 gole katkıda bulundu.

Siyah-Beyazlı forma altında bu sezon ligdeki 19. maçına çıkan Portekizli yıldız, Cenk’in attığı golde 10. asistini yaparak zirvedeki Wesley Sneijder’i yakaladı.

Sporting, Porto, İnter, Barcelona gibi dünya devlerini formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu, kariyerini en fazla gol pası verdiği sezonuna ulaşmış oldu.

Özellikle son haftalarda büyük çıkış yakalayan Q7, son 4 Süper Lig maçında 1 gol, 5 asistle tam 6 gole katkıda bulunmuş oldu.

Futbolcu    Takımı    Pas


Ricardo Quaresma    Beşiktaş    10


Wesley Sneijder    Galatasaray    10


Jeremain Lens    Fenerbahçe    8


Deniz Türüç    Kayserispor    6

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