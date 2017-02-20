Quaresma'dan yeni rekor

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Richardo Quaresma bir sezonda 10 asist istatistiğine ulaşarak kariyer rekorunu kırdı. Portekizli yıldız ayrıca takımının son 4 Süper Lig maçında 1 gol 5 asistle oynayarak tam 6 gole katkıda bulundu.

Siyah-Beyazlı forma altında bu sezon ligdeki 19. maçına çıkan Portekizli yıldız, Cenk’in attığı golde 10. asistini yaparak zirvedeki Wesley Sneijder’i yakaladı.

Sporting, Porto, İnter, Barcelona gibi dünya devlerini formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu, kariyerini en fazla gol pası verdiği sezonuna ulaşmış oldu.

Özellikle son haftalarda büyük çıkış yakalayan Q7, son 4 Süper Lig maçında 1 gol, 5 asistle tam 6 gole katkıda bulunmuş oldu.

Futbolcu Takımı Pas



Ricardo Quaresma Beşiktaş 10



Wesley Sneijder Galatasaray 10



Jeremain Lens Fenerbahçe 8



Deniz Türüç Kayserispor 6