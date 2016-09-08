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Spor

Quaresma'dan Papa'ya Porkekiz forması hediyesi

"Günaydın arkadaşlar, Papa Francis'e hediye getirdim, sizce beğenecek mi?"

08 Eylül 2016 10:58

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Vatikan'da Papa'yla görüştü. Yıldz futbolcu Papa'ya bir adet Portekiz Milli Takımı forması hediye etti.

Futbola olan ilgisiyle bilinen Papa Francis'e isminin yazılı olduğu 20 numaralı formayı hediye eden Portekizli yıldız sosyal medya hesabından "Günaydın arkadaşlar, Vatikan'dayım, Papa Francis'e bir hediye getirdim. Sizce beğenecek mi" diye yazarak önemli anını takipçileriyle paylaştı.

 

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