Quaresma'dan hakem açıklaması

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ\'ın yıldız oyuncusu Quaresma, Kardemir Karabükspor maçında hakem Ali Palabıyık\'a çarpışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Hakem Palabıyık\'a kasıtlı çarptığı iddia edilen Portekizli yıldız, sosyal medya hesabından çarpışma anından sonra Palabıyık\'ı ayağa kaldırırken çekilen fotoğrafını paylaşarak, \"Son maçta olanlar hakkında... Hakeme bilerek çarpmadım, hakem de bunun farkında ve olayı o anda çözdük. Ben bir profesyonelim, takımım için sahada elimden gelen her şeyi veririm. Bazen sahada hırsıma yenik düştüğüm iyi bilinir ama rakibe ve maçın hakemlerine her zaman saygım vardır. Yakın zamanda, sahada bir olay yaşandı. Bir taraftar bıçakla sahaya girdi ve bu problemi ben çözdüm. Sonra sessizliğimi korudum. Futbol ailelerin kutlaması olmalı. Her kulüpten arkadaş edindim ve böyle de yapmaya devam edeceğim\" notunu düştü.