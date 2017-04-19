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Spor

Quaresma'dan Beşiktaş'ı sevindiren haber

Beşiktaş'ta Quaresma antrenmana çıktı, Adriano'nun durumu yarın netleşecek

19 Nisan 2017 01:19

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 2. maçında O. Lyon ile perşembe akşamı oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı sebebi ile ilk maçta oynamayan ve bireysel antrenör eşliğinde kuvvet çalışmaları yapan Ricardo Quaresma idmanda yer aldı. 

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti.

 

Quaresma antrenmana çıktı, Adriano'nun durumu yarın netleşecek


Sakatlığı sebebi ile ilk maçta oynamayan ve bireysel antrenör eşliğinde kuvvet çalışmaları yapan Ricardo Quaresma, bu akşam yapılan idmanda yer aldı. Antrenman boyunca kendini deneyen Portekizli yıldızın herhangi bir problem yaşamadığı ve teknik direktör Şenol Güneş'in yarınki son antrenmanın ardından kesin kararını vereceği öğrenildi.

Dünkü idmanı sol arka adelesinde ağrı hissettiği için yarıda bırakan Adriano ise tedavi olmaya devam ediyor. Adriano'nun çekilen MR'ında yırtığa rastlanmazken, adelesindeki gerilmenin devam ettiği bildirildi. Brezilyalı sol bek maç akşamına kadar tedavisini sürdürecek ve son karar maç günü verilecek.
 

Hazırlıklar sürüyor


Bu akşam yapılan antrenman takım halinde ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2,dar alanda kontrol pas ve duran top uygulamaları yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 21.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek. Antrenman öncesi saat 20.30'da Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısı yapacak

 

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