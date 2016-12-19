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Spor

Quaresma'dan ayrılık mesajı!

Tribün görüntüsü paylaşan Quaresma, "sizi özleyeceğim" yazdı

19 Aralık 2016 16:59

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın Instagram hesabından yayınladığı mesaj, sosyal medyaya gündem oldu.

Quaresma, Vodafone Arena'da çekilmiş bir tribün görüntüsünün yer aldığı videonun yanına, "Sizi özleyeceğim" anlamına gelen Portekizce bir mesaj yayınladı.

Bu mesaj deyim yerindeyse sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 1.7 milyon takipçisi bulunan Quaresma'nın bu paylaşımı 45 dakika içinde 50 binden fazla beğeni alırken, yüzlerce yorum yapıldı.

Yorum yapanların hemen hepsi Quaresma'ya sevgilerini ifade edip, "Bizi bırakma" diye yazdı.

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Ricardo QuaresmaInstagrammesajsosyal medya

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