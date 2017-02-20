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Spor

Quaresma'da darbeye bağlı sakatlık; Galatasaray maçında oynayamayabilir

Akhisar maçının sonlarına doğru sakatlanan Quaresma'nın sol dizinde, darbeye bağlı ödem ve kanama tespit edildi

20 Şubat 2017 11:36

Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakalayan Beşiktaş'a, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray serbisi öncesi yıldız futbolcu Quaresma'dan kötü haber geldi. Karşılaşmanın 82. dakikasında aldığı darbe sonucu sakatlanan Portekizli isim, saha kenarında tedavi gördükten sonra mücadeleye devam etmişti.

BeIN Sports'un haberine göre, karşılaşma sonrası tetkikleri yapılan Quaresma'nın sol diz kapağında darbeye bağlı kanama ve ödem tespit edildi. Tedavi altına alınan Portekizlinin derbide oynayıp oynayamayacağı ise 1-2 gün içerisinde netlik kazanacak.

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