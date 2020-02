Quaresma: Zor bir maç olacak

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Bayern Münih maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu:

“UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu seviyeye geldiğimiz için takımımı kutluyorum. Yarın zor bir maç olacak. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Geldiğimiz noktanın tadını çıkartmak istiyoruz. İki maç kaçırdım. İyi hazırlanıyorum. Oynayıp oynamamam hocamın seçimine bağlı. Futbolda hatalar her zaman var. Futbolda en önemlisi oyuncuların her şeylerini sahada vermesidir. İlk maçta tüm oyuncular her şeyini verdi. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yaparak sahada keyif almaya çalışacağız. Talisca, milli takıma seçildiği için mutlu oldu. Genç ve yetenekli bir oyuncu. Önünde parlak bir gelecek var.”