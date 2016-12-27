T24 LogoT24 Logo
Spor

Quaresma yıllık 3.3 milyon Euro istedi

Beşiktaş'la sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunan Portekizli futbolcunun menajeri Aboubakar'ın aldığı ücreti istedi

27 Aralık 2016 15:26

33 yaşındaki Ricardo Quaresma, 3 yıllık yeni anlaşma öneren Beşiktaş Yönetimi'nden yıllık 3.3 milyon Euro istediği öne sürüldü.

Beşiktaş'tan yıllık 1.7 milyon Euro (6.2 milyon TL) ücret alan oyuncunun, “Takımın en çok kazanan futbolcu Aboubakar. Yeni sözleşmemde onun aldığı maaştan daha az bir miktar yazmaz” diyerek yönetime net mesaj gönderdiği bildirildi.

amkspor'un haberine göre; Beşiktaş'a sezon başında Porto'dan 10 milyon Euro'luk (36.7 milyon TL) satın alma opsiyonuyla kiralanan Aboubakar, Beşiktaş'tan bu sezon 3.3 milyon Euro (12.2 milyon TL) net maaş alıyor.

Siyah-beyazlı formayla ortaya koyduğu performansla beklenenin altında bir görüntü sergileyen Kamerunlu futbolcu için yönetim, Porto'ya 2.5 milyon Euro (9.1 milyon TL) da kiralama parası ödemişti.

ETİKETLER

BeşiktaşRicardo Quaresmasözleşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24