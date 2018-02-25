Quaresma yıldızlaştı, Kartal üçledi!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçı Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiydi. Rakibini 3-1 mağlup eden siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta, derbi öncesi Oğuzhan Özyakup şoku yaşandı.Siyah-beyazlı ekipte, rahatsızlığı nedeniyle Oğuzhan Özyakup, maç kadrosunda yer alamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk 11'de oynatmayı planladığı Oğuzhan Özyakup'un rahatsızlığı nedeniyle orta sahada hücuma dönük görevi Tolgay Arslan'a verdi. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalıları Anderson Talisca ile Pepe, derbi karşılaşmasında görev alamadı. Pepe'nin yerine Tosic forma giyerken, Talisca'nın yerine Tolgay orta sahada yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise Beşiktaş derbisinde takımını geçen haftaya göre iki değişiklik yaparak sahaya sürdü. Vodafone Park'ta oynanan derbide, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol bekte İsmail Köybaşı forma giydi. Kocaman, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Mathieu Valbuena'yı derbide yedek oturttu. Fransız futbolcunun yerine sahaya Nabil Dirar ilk 11'de çıktı. Aykut Kocaman'ın derbi maçta kaledeki tercihi Carlos Kameni oldu. Geçen hafta geçirdiği bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadrodan son anda çıkarılan kaleci Volkan Demirel, derbide yedek bekledi.

Maça her zamanki gibi önde baskılı ve alan kapatarak başlayan Fenerbahçe, ilk tehlikesinde golü buldu. 8. dakikada Dirar'ın sağdan yaptığı ortada Fabri topu sektirdi. Guiliano'nun şutunu Vida kale çizgisi üzerinde engellese de Fernandao dönen topu filelere gönderdi. Beşiktaşlıarın ofsayt beklentileri yerini bulmadı ve konuk takım zorlu derbide öne geçen taraf oldu. Fernandao, böylece son 3 maçtaki 4. golüne imza attı. Golden sonra Brezilyalı bir de ceza sahası dışından sert bir şut gönderdi ama Fabir bu kez gole izin vermedi.

15. dakikadan sonra Quaresma önderliğinde kontrolü ele geçiren Beşiktaş, özellikle sağ kanattan önemli tehlikeler yarattı. Özellikle 35. dakikada Portekizli'nin muhteşem şutunda Kameni aynı güzellikte bir kurtarışa imza attı. İlk yarının kalan bölümünde Beşiktaş'ın baskısı sonuç vermedi ve devre arasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle girildi.

Maçın 2. yarısına ev sahibi ekip golle başladı. Dakikalar 49'u gösterdiğinde kullanılan kornerde arkadan gelen Vida çok iyi yükseldi ve skora dengeyi getiren golü attı. Hırvat futbolcu böylece siyah beyazlı formayla ilk golünü kaydetmiş oldu. İkicni yarıda oyun üstünlüğünü bırakmayan Beşiktaş önemli fırsatlar yakaladı. Maçın 75. dakikasında Beşiktaş'ı öne gçiren gol geldi. Negredo'nun orta sahadan getirdiği topta Josef'in müdahalesine rağmen Quaresma'yı gördü. O da sağ çaprazdan trivela ile harika bir gole imza attı.



Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, uzatmanın son anlarında Quaresma ile bir gol daha bularak karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı. 15 maç sonra Fenerbahçe derbisini kazanan Beşiktaş puanını 44'e çıkardı ve olası bir eşitlik durumunda da ikili averajı ele geçirdi. Lide 15 maç sonra kaybeden Fenerbahçe de 44 puanda kaldı.



BEŞİKTAŞ 3-1 FENERBAHÇE

STAT:Vodafone Park

HAKEM: Cüneyt Çakır

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Tolgay Arslan, Quaresma, Babel, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustaedter, Neto, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Dirar, Aatif Chahechouhe, Giuliano, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman