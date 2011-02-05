-QUARESMA YEDEKTE İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'yı yedek soyundurdu. Geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle Schuster tarafından ilk 11'de oynatılmayan Quaresma, 6 resmi maç sonra sahaya ilk 11'de çıkmadı. Quaresma'nın yerine orta sahanın solunda Alman futbolcu Roberto Hilbert görev yaptı. -FERNANDES VE ERNST İLK KEZ BİRLİKTE- Schuster, kart cezalısı Mehmet Aurelio ve sakat olan Guti Hernandez'in yokluğunda Fabian Ernst ile Manuel Fernandes'e ilk kez birlikte 11'de şans tanıdı. Fernandes, Spor Toto Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de forma giyerken, Ernst de ligin ikinci yarısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Savunmayı Ekrem, İbrahim Toraman, Sivok ve İbrahim Üzülmez'den oluşturan Schuster, sol kanatta Simao'ya, forvet arkasında da Nobre'ye görev verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 2 gol atan Bobo'yu da yedek soyunduran Alman teknik adam, bu bölgede Hugo Almeida'yı oynattı. Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Rüştü, İsmail, Quaresma, Bobo, Necip, Onur ve Erhan yer alırken, Ferrari, Rıdvan, cezalı Aurelio, sakatlıkları bulunan Guti, Cenk, Ersan ve Nihat kadroda yer almadı. -SCHUSTER TRİBÜNDE- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle önce 3 maç ceza alan, ancak cezası bugün Tahkim Kurulu tarafından 2 maça indirilen Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, karşılaşmayı locadan takip etti. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında da takımının başında sahada yer alamayan Bernd Schuster, böylece cezasını tamamlamış oldu. Schuster'in yerine Kardemir Karabükspor maçında sahaya Tayfur Havutçu teknik sorumlu olarak çıktı. -EMENİKE 11'DE- Kardemir Karabükspor'un Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike, bir maç sonra takımdaki yerini aldı. Kırmızı kart cezası nedeniyle geçen haftaki Kayserispor maçında forma giyemeyen Emenike, Beşiktaş karşısında ilk 11'de forma giydi. -EMENİKE'YE SEVGİ GÖSTERİLERİ- Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde Kardemir Karabükspor'un forvet oyuncusu Emenike'ye sevgi gösterilerinde bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, Nijeryalı futbolcuyu tribünlere çağırırken, Emenike de taraftarları kırmayarak kapalı ve kale arkası tribüne giderek yumruk şov yaptı. -''KARABÜK-BEŞİKTAŞ ELELE...''- Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor futbolcularını birlikte tribünlere çağırdı. Futbolcular maç öncesi ısınırken, ''Karabük-Beşiktaş elele, hep birlikte tribüne'' diye tempo tutan taraftarlara, iki takım futbolcuları birlikte tribünleri selamlayarak karşılık verdi. Maçın başlama düdüğü öncesi de siyah-beyazlı taraftarlar iki takım futbolcularını yeniden tribünlere çağırdı. İki takım futbolcuları ikinci kez tribünleri selamlarken Beşiktaşlı taraftarlar, ''Karabük sen bizim kardeşimizsin'', Kardemir Karabüksporlu taraftarlar da ''Beşiktaş sen bizim kardeşimizsin'' tezahüratları yaptı. Bu arada siyah-beyazlı taraftarlar, Kardemir Karabükspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı 30 bine yakın sporsever izlerken, yaklaşık 500 Kardemir Karabükspor taraftarı da kendilerine ayrılan eski açık tribünden takımlarını destekledi.