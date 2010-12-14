-QUARESMA YARIN İLK 11'DE İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu'nda yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla yapacakları maçın, kendileri açısından bazı detayları denemek açısından iyi olacağını söyledi. Schuster, uzun bir sakatlık dönemi geçiren Quaresma için de "yarın ilk 11'de kendisini göreceğiz. Olabildiğince zaman vermek istiyoruz" dedi. Bernd Schuster, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basın toplantısında, maçla ilgili düşüncelerini anlatıp, soruları yanıtladı. Sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle yarın sahada farklı bir 11 kurgusunun olup olmayacağı sorulan Schuster, ''Yarın, gruptan çıktığımız için bizim adımıza bazı detayları denemek için iyi bir maç olacak. Daha farklı bir kadro olacak. Özellikle sakatlıktan çıkanların geri dönüşü bizim için bir avantaj olacak. Bu maçı da böyle geçirmek istiyoruz'' diye konuştu. -''BU MAÇIN OYNANMASI BENCE GEREKSİZ''- Yarınki mücadelede iki tarafın da kazanacağı ya da kaybedeceği bir şey olmadığı ifade edilerek, ''Bu durum 90 dakikayı nasıl etkiler'' sorusu üzerine Schuster, aslında oynanmaması gereken bir mücadele olduğunu ifade etti. Schuster, şunları söyledi: ''Bana soracak olursanız benim için çok şey ifade eden maçlar olmuyor. Bence bu maçların oynanmaması da gerek, iki taraf için de bir şey ifade etmiyor. Başka gruplarda da böyle maçlar oynanıyor. Bu maçın oynanması, bana sorarsanız, bence gereksiz. Hem ev sahibi hem deplasmana gelen takım için ekstra yorulma, harcama yapılması... Mental olarak farklı düşüncelerinizin olması... Benim elimde bir güç olsaydı bu maçın oynanmamasını dilerdim.'' -QUARESMA İLK 11'DE- Sakatlıktan çıkan Quaresma'nın yarın ilk 11'de olup olmayacağı sorusu üzerine de Schuster, Portekizli futbolcuyu 11'de sahaya süreceğini açıkladı. Yarınki maçın sakatlıktan çıkan futbolcular için bir avantaj olacağını anlatan Schuster, ''Yarın ilk 11'de kendisini göreceğiz. Olabildiğince zaman vermek istiyoruz. Uzun bir sakatlıktan çıktı. Bir avantaj olacak yarın, onun ve bizim için. Ferrari de sakatlıktan çıktı, onu da düşünüyoruz. Nobre gibi... Bu kadar kötü geçen durumlardan sonra bizim için tek sevindirici yanı, sakatların dönmüş olması ve böyle bir maçta onları kullanabilecek olmamız'' şeklinde konuştu. Beşiktaş'ın Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde iki farklı performans ortaya koyduğu belirtilerek, bu farkın nasıl ifade edilebileceği sorulan Schuster, ülke futbollarının farklılığının bunu yarattığını anlatarak, ''Aslında bu birçok ekibin başına gelebilen bir şey. Nedeni, olduğunuz ülkede olan futbolla diğer ülkedeki futbolun farklılık göstermesi. Türkiye'de sıkıntı yaşarken, daha kuvvetli rakiplere karşı Avrupa'da rahat mücadele ediyoruz'' ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildiğinde kendisinin Porto'nun 1. olacağı, Beşiktaş'ın da 2. olacağı değerlendirmesi yaptığı hatırlatılarak, ''Beşiktaş'ın şansı devam eder mi'' şeklinde soru yöneltilen Schuster, ''Bunları düşünmek istemiyorum açıkçası. Tek düşüncem yarınki maç'' yanıtını verdi. Mayıs ayında Dublin'de oynanacak finalde Beşiktaş'ın olup olmayacağı sorusunu üzerine ise Beşiktaş Teknik Direktörü, ''Şu an tek düşüncem bu maçı da geçip ilk yarıyı bitirmek'' dedi. Bu arada, çok keyifsiz göründüğü, bunun bir sebebinin olup olmadığı ve takımın genel durumu sorulan Schuster, ''Çok iyiyim aslında. Takım da çok iyi durumda'' yanıtını verdi. -İBRAHİM TORAMAN KADRODA OLMAYACAK- Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle tedavisi süren İbrahim Toraman'ın yarınki maçta kadroda olmayacağı açıklandı. Siyah-beyazlı ekibin maç kadrosunda A2 takımından Furkan Şeker'in de bulunacağı bildirildi.