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Spor

QUARESMA VE BOBO KADRODA   İSTANBUL (A.A)

16 Eylül 2010 17:17

-QUARESMA VE BOBO KADRODA   İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu'ndaki ilk maçında akşam Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın 18 kişilik maç kadrosu belli oldu. Teknik direktör Bernd Schuster, sabah yapılan kısa süreli ter idmanının ardından CSKA Sofya maçında görevlendireceği 18 kişilik maç kadrosunu belirledi.  Alman teknik adam, sakatlığı nedeniyle son Ankaragücü maçında forma giyemeyen Quaresma ile Ankaragücü maçında sakatlanan Bobo'yu aldığı maç kadrosuna, son haftalarda kaleyi koruyan genç Cenk ile İsmail'i dahil etmedi. Siyah-beyazlıların maç kadrosunda ayrıca, Yusuf Şimşek, Ersan Adem Gülüm, Fatih Tekke, Erhan Güven, Onur Bayramoğlu ve Rıdvan Şimşek de bulunmuyor. Kadrodaki 11 yabancı futbolcudan, sözleşmesi dondurulan Sivok ve ismi bu tur için UEFA'ya bildirilmeyen Fink dışındaki 9'unun yer aldığı Beşiktaş'ın 18 kişilik CSKA Sofya maçı kadrosu şu oyunculardan oluşuyor: Rüştü Reçber, Hakan Arıkan, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Necip Uysal, Nihat Kahveci, Quaresma, Ernst, Tabata, Nobre, Bobo, Aurelio, Ferrari, Ekrem Dağ, Holosko, Guti, Zapotocny ve Hilbert. BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşma saat 22.05'de başlayacak.

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